Tekirdağ'da evinde ölü bulunan doktor, toprağa verildi

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, dün evinde ölü bulunan Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Aslıhan Uzun (49), toprağa verildi.
Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Uzun'dan haber alamayan yakınları, dün Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu sitedeki evine gitti. Eve giren yakınları, Uzun'u hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk annesi Uzun'un cansız bedeni, polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Aslıhan Uzun için Osmanlı Can Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye doktor Aslıhan Uzun'un 3 çocuğu, yakınları ve sağlık personeli katıldı. Aslıhan Uzun, Yenişehir Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-01-13 15:27:00
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