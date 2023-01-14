Davutoğlu: 6'lı masaya değil iktidar manipülasyonunu yayan çevrelere tepki verdim



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masadan çekilebileceğine ilişkin sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bu tepkiyi 6'lı masa liderlerine değil, iktidarın yaptığı manipülasyonu yayan çevrelere verdim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da seçim çalışmalarına katılıp, ziyaretlerde bulundu. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın mensupları ile bir araya gelen Davutoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 6'lı masayla ilgili daha önce oy oranlarına göre bakanlıkların dağıtıldığı iddialarının sorulması üzerine Davutoğlu, "6 lider, daha önce de vurguladım, etkin olarak yönetimde sorumluluk paylaşacaklar sadece yetki değil; Cumhurbaşkanı'na katkıda bulunacaklar, destek verecekler. Omuz omuza yürüyeceğiz ve hiçbir siyasi lider şahsi ya da parti hesabını ülke hesabını önüne koymayacak. 'Önce Türkiye sonra Türkiye sonra yine Türkiye' diyerek omuz omuza çalışacağız. Vesayete asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Davutoğlu, 6'lı masadan çekilebileceğine ilişkin sözlerinin sorulması üzerine, yanlış anlaşıldığını belirterek "Bu tepkiyi 6'lı masa liderlerine değil, iktidarın yaptığı manipülasyonu yayan çevrelere verdim. İktidarın manipülasyonlarının devamı maliyetinde. Bunlar da sanki birileri, iki parti bir araya gelse zaten iktidar değişimi olacakmış gibi bir zanna sahipler. Türkiye'de 6'lı masa her kesimi temsil eden, bir toplumsal barış projesidir. Bu barış projesine zarar veren herkes Türkiye´nin geleceğine zarar verir. Kastettiğim o çevreler. Yani oy oranları, daha seçime girmemişsiniz. Biz Gelecek Partisi olarak oy oranları üzerinde yorumlar yapılıp 6'lı masada bir sıkıntı varmış itibarı vermek isteyenlerin, isteyenlere karşı söylediğim bir ifadedir. 'Çekilelim' derken asla liderlere demedim. Biz orada hep beraber omuz omuza verdik ama bu oturdukları yerden 6'lı masayı yönlendirmeye çalışan iktidar sahiplerinin manipülasyonlarına genel çevrelere verdiğim bir cevaptır" dedi.

Davutoğlu, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-01-14 16:02:58



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