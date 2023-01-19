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Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan: Gribal enfeksiyonda çocuk hasta sayısı düşüyor

DHA

Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan: Gribal enfeksiyonda çocuk hasta sayısı düşüyor


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, son aylarda artan gribal enfeksiyonlarda çocuk hasta sayısında düşüş yaşandığını belirterek, "Kasım ve aralık ayında özellikle çocuk hastalarımızı daha ciddi etkileyen bu süreçte 3'te 1 toplam hastamızı çocuklarımız oluştururken bu sayı şimdi 4'te 1'e düştü. Okullarımızın kapanmasının da buna olumlu bir katkı vereceğini bekliyorum" dedi. 
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Kalkan, gribal enfeksiyonlarda son 3 ayda ciddi yükselme trendi yaşandığını söyledi. Bölgenin dinamik nüfusu, Trakya'daki diğer iller ve İstanbul'dan da gelenlerin olması nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşandığını belirten Kalkan, "Başvuruların incelenmesi yapıldığında kişi başvuru sayısı 2021'de yüzde 12, 2022'de yüzde 13 olarak gözlenmekte ve Türkiye ortalaması da 8 olarak bilinmekte. Mevsimin kış olması, havaların soğuması, kapalı ortamlarda uzun süre geçirilmesi sebebiyle hastanelerimize başvuru sayılarında özellikle son 3 ayda ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Tüm başvuruların yüzde 75'ini kamu hastanelerimiz karşılamıştır. Bu hastalarımızın içerisinde kasım ayında üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle bize müracaat eden sayılar yüzde 37'den kasım ve aralık ayında yüzde 49'a yükseldi, ocak ayında ise yüzde 48'e gerileyerek yüksek bir trend göstermişti. Bunların çocuklar içerisindeki dağılımına baktığımızda 3'te 1 oranındaki hastalarımızı çocuk hastalarımız oluşturmuştur. Hangi hastalıklar ön sıralarda yer almıştır? Mevsimsel salgınlar sebebiyle soğuk algınlığı, grip, boğaz enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, larenjit ve otit gibi hastalıklar sebebiyle yüksek sayıda bir başvuruyu sağlık testlerimiz karşılamış durumdadır. Aynı şekilde birinci basamak tesislerimize, aile hekimlerimize de yine kişi başvuru sayısı 2021 için yüzde 4,7, 2022 içinde yaklaşık yüzde 5,1 iken şimdi aşağı yukarı yüzde 5'ler civarında devam eden bir başvuru vardır. Yine yüzde 3-4 civarında bir Türkiye ortalamamız vardır. Bu sayılar ilimizde yüksek oranda, Türkiye'ye kıyasladığımızda daha yüksek oranda bir mevsimsel grip ve üst solunum yolu enfeksiyonları yaşanmıştır" diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Kalkan, gribal enfeksiyon salgınında çocuk hasta sayısının düşüşe geçtiğini belirterek, "Son ay itibarıyla güzel bir bilgi paylaşayım. Kasım ve aralık ayında özellikle çocuk hastalarımızı daha ciddi etkileyen bu süreçte 3'te 1 toplam hastamızı çocuklarımız oluştururken bu sayı şimdi 4'te 1'e düştü. Üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle acil başvurularımızın 3'te 1'ini çocuk hastalarımız oluştururken, ocak ayının ilk 15 günü itibariyle bu sayı 4'te 1'e düşmüştür. Yani hastalarımızın 4'te 1'i çocuk hastalarımız olarak acile gelmektedirler. Okullarımızın kapanmasının da buna olumlu bir katkı vereceğini bekliyorum" dedi. 
Gribal enfeksiyondan yatan hasta sayısının zaman zaman yükseldiğini de kaydeden Kalkan, "Özellikle de erişkinlerde KOAH hastalıklarımız her yıl bu dönemlerde zaten bir artış gösterirdi. Ocak ile ağustos ayı arasında yüzde 8'lerde olan yatan hasta oranımız aralık ayını sonu itibariyle yüzde 17'ye yükselmişti. Sağlık tesislerimiz donanımlarıyla, ekibi ve ekipmanıyla her zamanki olduğu gibi üstün bir başarı ile bu salgını da inşallah en az hasarla atlatmıştır, diyebiliriz" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2023-01-19 10:07:03

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