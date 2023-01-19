Fabrika duvarına çarpan otomobil, alev aldı: 2 yaralı

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Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, kontrolden çıkarak fabrika duvarına çarpan otomobil, alev aldı. Kazada yaralanan 2 kişinin, yangından önce otomobilden indiği öğrenildi.

Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde, Ceyhun L.'nin kullandığı 39 ABC 195 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tekstil fabrikasının duvarına çarptı. Kazada sürücü Ceyhun L. ile araçtaki Selahattin S., yaralandı. İkilinin inmesinin ardından otomobil, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında ise otomobil, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-01-19 11:54:02



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