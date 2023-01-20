Yayanın ölümüne neden olan, otomobilini bırakıp kaçan sürücü doktor çıktı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TUTUKLANDI

Tekirdağ'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faytoncu'ya çarpıp, ölümüne neden olan ve otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtıktan sonra yakalanan doktor K.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.E.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-01-20 16:18:58



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