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Yayanın ölümüne neden olan, otomobilini bırakıp kaçan sürücü doktor çıktı (2)

DHA

Yayanın ölümüne neden olan, otomobilini bırakıp kaçan sürücü doktor çıktı (2)


TUTUKLANDI
Tekirdağ'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faytoncu'ya çarpıp, ölümüne neden olan ve otomobilini kaza yerinde bırakarak kaçtıktan sonra yakalanan doktor K.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.E.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-01-20 16:18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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