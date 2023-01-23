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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Erkan Yılmaz hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, TekirdağMalkara kara yolu Nusratlı köyü mevkisinde meydana geldi. Malkara'dan kent merkezine giden Erkan Yılmaz yönetimindeki 59 M 0016 plakalı minibüs, aynı yöne seyreden plakası ve sürücü belirlenmeyen TIR'a arkadan çarptı. Minibüs yol kenarına savrulurken, TIR şoförü durmayıp, kaçtı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan Erkan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, inceleme için Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin kaya yerinde yaptığı incelemede, TIR'dan kopan demir tampon bulundu. Kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Süleymanpaşa Abdullah YALÇIN

2023-01-23 11:40:09



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