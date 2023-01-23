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TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü (2)

DHA

TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü (2)


TIR ŞOFÖRÜ YAKALANDI
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüs sürücüsü Erkan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin polis, TIR'ın kopan parçaları ile olay yerinde bulunan eldivende inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını da inceleyen ekipler, minibüsün arkadan çarptığı TIR'ı tespit etti. TIR şoförü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-01-23 16:29:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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