TIR ŞOFÖRÜ YAKALANDI
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde minibüs sürücüsü Erkan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin polis, TIR'ın kopan parçaları ile olay yerinde bulunan eldivende inceleme yaptı. Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını da inceleyen ekipler, minibüsün arkadan çarptığı TIR'ı tespit etti. TIR şoförü Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-01-23 16:29:08
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