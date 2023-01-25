Tekirdağ'da hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı: 4 yaralı 

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Ergene ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2´si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Vakıflar Mahallesi D-100 yolunun Saray kavşağında meydana geldi. Kavşaktan ana yola çıkan Sabri K. yönetimindeki 34 DC 2437 plakalı hafif ticari araç, Lüleburgaz yönünden gelen Sinan A.'nın kullandığı 39 NU 802 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Sabri K. ile araçtaki Şükrünaz V., Özcan Y. ve Tanju Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Sabri K. ve Şükrünaz V.´nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-01-25 14:57:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.