Tekirdağ'da 27 yaşındaki Harun'un öldürülmesine 2 tutuklama



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, Harun Baltacılar'ın (27) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ekin Koltuk (20) ve Yılmaz Aktay (24) tutuklandı, D.E. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi´nde dün Harun Baltacılar, evine gelen Ekin Koltuk, Yılmaz Aktay ve D.E. ile sohbet etmeye başladı. İddiaya göre, bir süre sonra Baltacılar ile 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Koltuk, yanındaki tabancayla tek el ateş ederek, Baltacılar´ı göğsünden vurdu. Harun Baltacılar, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Harun Baltacılar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baltacılar´ın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Harun Baltacılar'ın ölümüyle ilgili şüphelinin Ekin Koltuk olduğu tespit edildi. Aynı gün düzenlenen operasyonla Koltuk, gözaltına alındı. Olay sırasında evde olan Yılmaz Aktay ve D.E. de ertesi sabah cinayette kullanılan ruhsatsız tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ekin Koltuk ve Yılmaz Aktay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; D.E. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-01-29 15:22:23



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