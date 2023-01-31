Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlatıldı. 3 ay süren çalışmanın ardından Tekirdağ'a getirdikleri uyuşturucuları sokak satıcılarına dağıttıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 15 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 1,4 gram metamfetamin, 0,2 gram skunk, 7 gram esrar, 4 bin 416 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 26 bin 450 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-01-31 15:48:14



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