Tekirdağ'da 'uyuşturucu' operasyonu; 6 gözaltı

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmanın ardından şafak vakti belirlenen 16 adrese baskın yaptı. 150 polisin katıldığı 'Susam' adı verilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Dron destekli ve narkotik köpek 'Larissa'nın kullandığı operasyonda; şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı. Aramada, bebek bezi içine gizlenmiş 30 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçete ile satışı yapılan 100 hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-02-01 12:01:35



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