Bahçeli: 6'lı Masa ortadan çatlamıştır, her biri sağa sola savrulmuştur

Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYARAbdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ, (DHA)MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtları olduklarını söyledi. 6´lı Masa´yı eleştiren Bahçeli, "İP, CHP'ye kazan kaldırmıştır. Bunların daha birbirlerinden haberi yoktur. Açıkça görülüyor ki 6´lı Masa ortadan çatlamıştır. Her birisi sağa sola savrulmuştur. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda yoğun bir karmaşa ve kutuplaşma masaya hakim olmuştur" diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' temasıyla düzenlenen mitingde konuştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge, soğuk havaya rağmen vatandaşlardan yoğun katılım oldu. Konuşmasının büyük bölümünü 6'lı Masa´ya ve Türkiye'deki konsolosluklarını terör bahanesiyle kapatan ülkelere ayıran Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında, Türk tarihinin hatıra, birikim ve mirası ile rotasını çizeceğini söyledi. 'TÜRKİYE PARMAK SALLANARAK HİZAYA SOKULACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR'

MHP lideri Bahçeli, "Türk ve Türkiye yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının muhteşem kültür hazinesinin, kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır. Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye, kafa kola alınacak bir ülke değildir. Türkiye onun bunun dayatma ve yaptırım tehditleriyle duruşundan taviz verecek bir ülke de değildir. Cumhuriyetin bekası, devletin ve milletin izzeti nefsi, her türlü yabancı tesirine ve işbirlikçi tehdidine karşı mutlak surette müdafaa edilecektir" dedi.

'BUNLAR BATI'DAN AFERİN BEKLEYEN TÜRKİYE KARŞITLARIDIR'

6´lı Masa´yı oluşturan siyasi partilere yüklenen Bahçeli, Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtları olduklarını dile getirdi. Bahçeli, "Bir masanın etrafında palas pandıras toplanmış makus partiler, Türkiye'nin kanayan yarasıdır. Bunlar teslim bayrağı çekmiş, rehin alınmış, esarete düşmüş, siyaset acizleridir. Millet ittifakı, milli mücadelede yendiğimiz muasır odakların izinde ve istikametindedir. Hiçbir milli konu umurlarında değildir. Ülkemizin hak ve çıkarlarına önem ve öncelik verdikleri yoktur. Bunlar Batı'dan aferin bekleyen Türkiye karşıtlarıdır. Bunlar Batı'dan takdir ve teveccüh gözleyen Türkiye aleyhtarlarıdır. Onlar aferini Avrupa'dan bekleye dursun, bize Türk milleti edecektir. Onlar, yabancı başkentlerde aferin kuyruğuna girsinler, bize Tekirdağ'ın sevgisi yeterlidir" diye konuştu.

'BU KILIÇDAROĞLU SÜRPRİZ YUMURTADAN ÇIKMIŞ GİBİDİR'

Millet İttifakı´nın 30 Ocak'ta açıkladığı ortak politikalar metnine de eleştiride bulunan Bahçeli, "Zillet ittifakının 30 Ocak 2023 tarihinde açıkladığı ortak politikalar metninde FETÖ'cülere af vaadi vardır. Pensilvanya'ya muhabbet vardır, PKK'lılara açık çek vardır, HDP'ye güvence vardır, söz vardır, selam vardır, uzatılmış kirli eller vardır. CHP yapılanı yıkmanın, bayrağı indirmenin, devleti tarumar etmenin derdindedir. Türkiye'nin duruşunu sakatlamanın, PKK ile mütareke ve müzakere sayfası açmanın, ısrarla ve inatla peşindedir. Diğerleri için bir şey söylemek ise kelime ve zaman israfıdır. Kemal Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki, film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Vermeyince mabud, neylesin mahmut durumu aynen budur. Ne diyor? 'Ben Kemal geliyorum'. Bu Kılıçdaroğlu, sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi rahmetle andığımız merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı ve 1976 yılında vizyona giren üç isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu, gelse ne yazar, gelmese ne yazar? 'Ben Kemal´im' diyorsa, biz de; 'Türk milletiyiz' diyoruz ve kendisine 'geleceği varsa, göreceği de var' diyerek meydan okuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU ADAYLIK YERİNE FİGÜRANLIĞA DÜMEN KIRMIŞTIR'

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gerçek hayat ile film sahnelerini karıştırdığını kaydeden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun bu aralar can sıkıntısından gece gündüz film izlediği anlaşılmaktadır. Gerçek hayat ile film sahnelerini karıştıracak kadar zıvanadan çıkmış, paralel bir evrene geçmiştir. Gaziantep'e Şanlıurfalılara seslenen bir gafil karşımızdadır. Bu yüzden kendisinin tedaviye ihtiyacı olduğuyla ilgili kaygılarımız artmıştır. Geçen hafta parti binasına 'Yeter söz milletindir' afişini asıp, sonra yoğunlaşan eleştiriler üzerine söz konusu afişi indiren, ardından da 'Ben Kemal geliyorum' afişini asan Kılıçdaroğlu, sonunda cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine, figüranlığa dümen kırmıştır. Siyaset yapmak yerine film setlerinde üçüncü sınıf rollere talip olması, tam da kendisiyle örtüşecektir. Sayın Kılıçdaroğlu, nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağım. Türk milleti, seni geliyor sandığın anda, gerisi geriye postalayacaktır. Kimin geldiğini, nasıl geldiğini, hangi güçle geldiğini 14 Mayıs 2023 tarihinde göreceğiz. Zillet ittifakı ne yaparsa yapsın, milli yükselişimizi durdurmaya güç yettiremeyecektir. Lider ülke Türkiye hedefinin nişanesi olan Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu yayından çıkmış ok gibidir, menziline doğru süratle ilerlemektedir" diye konuştu.

'ALTILI MASA ORTADAN ÇATLAMIŞTIR'

Millet ittifakının halen aday açıklamamasına da değinen Bahçeli, "Kazanacak aday açmazı, zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayını açıklayacağız derken İP'in sözcüleri aynı görüş ve kanaatte değildir. İP'in bir yöneticisi partisi adına demiş ki; 'Biz onay makamı değiliz, 13 Şubat'a kadar aday nasıl, hangi yöntemle belirlenecek, süreç nasıl gelişecek, hiçbir bilgimiz yoktur'. İP, CHP'ye kazan kaldırmıştır. Bunların daha birbirlerinden haberi yoktur. Açıkça görülüyor ki 6´lı Masa ortadan çatlamıştır. Her birisi sağa sola savrulmuştur. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hususunda yoğun bir karmaşa ve kutuplaşma masaya hakim olmuştur. Altılı masa henüz kendi arasında anlaşmaktan ve uzlaşmaktan mahrumdur. Lobiler, kulisler, kazan gibi kaynatılan dedikodular, karşılıklı restleşmeler, kara kampanyalar zilletin korkusunu ayan beyan deşifre etmiştir. 6´lı Masa´ya oturan her parti başkanına soruyorum; Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman ilan edeceksiniz?" dedi.

'KORKU YARATMAYA ÇALIŞMAK ASIL KORKAKLIKTIR'

Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa Birliği'ne kadar Türkiye'ye aleni bir psikolojik harekat yapıldığını dile getiren Bahçeli, Türkiye'deki konsolosluklarını kapatan ülkelere yüklendi. Bahçeli, "ABD´sinden AB ülkelerine kadar Türkiye karşı aleni psikolojik harekat yapılmaktadır. Aralarında Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere´nin de bulunduğu 9 ülkenin İstanbul´daki konsolosluklarını terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Olanlar hiçbir kitaba sığmayan namertliktir. Madem böyle bir tehdidin varlığından bu yabancı ülke misyonları haberdardır, o halde tehdidin açık kaynağını açıklamaları da şeref meseleleridir. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi Türkiye´yi karalama teşebbüsleri, malum ülkelerin muhtemel terör saldırılarını biliyor, hatta arkasında duruyor gibi ihbar etmeleri dostluk ve müttefiklik köprülerini dinamitleyen art niyetliliktir. Bu ülkeler ne biliyorlarsa, hangi bilgi ve istihbaratlara sahiplerse Türk devletinin yetkili birimleriyle derhal paylaşmak durumundadır. Korku yaratmaya çalışmak asıl korkaklıktır. Bundan sonra Türkiye´nin herhangi bir noktasında, Allah muhafaza, bir terör olayı gerçekleşirse müsebbipler ve onların zillet cephesinde temerküz etmiş muhipleri bellidir, saklanmaları da mümkün değildir" diye konuştu.

'ABD GEMİSİNİN ORANTISIZ BAYRAK ÇEKMESİ SAYGISIZLIK'

ABD'nin İstanbul Boğazı'nda demirleyen savaş gemisine de değinen Bahçeli, "Konsolosluğunu terör bahanesiyle kapatan, uydu ülkelere de kapattıran ABD´nin Boğaza demirlediği bir savaş gemisine uluslararası teamüllere aykırı olarak orantısız bayrak çekmesi saygısızlıktır. Bu savaş gemisinde, büyük bir Amerikan bayrağının yanında küçük Türk bayrağının asılması edepsizlik ve hukuksuzluktur. Sandık vakti yaklaştıkça husumet kuşatması sertleşmektedir. Cumhur´un zaferi ufukta göründükçe küresel nefret salgını yaygınlaşmaktadır. Çünkü Türkiye´nin önünü kesmek istiyorlar. Çünkü Türk ve Türkiye Yüzyılı´nı baltalamanın arayışındalar. CHP´yi, İP´i, HDP´yi ve diğer zillet partilerini sivriltmenin çabasındalar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/Abdullah YALÇIN

2023-02-05 18:18:25



