Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşları fırtına nedeniyle iptal edildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle, Çorlu Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. Saatte 75 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle Çorlu ilçesinde tabelalar devrildi, Marmara Ereğlisi'nde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi, balıkçı kayıkları karaya oturdu.
Tekirdağ'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteorolojinin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından, saatte 75 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı'na eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu ilçesinde etkili olan fırtına bazı iş yerlerinin tabelalarını uçurdu. Marmara Ereğli ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi, çok sayıda balıkçı kayığı karaya oturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-02-06 13:39:13
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