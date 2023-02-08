Ukrayna'dan 35 kişilik arama kurtarma ekibi geldi

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Mehmet YİRÜN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta depremlerin ardından Ukrayna'dan yola çıkan 35 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan uçak, Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı´nda yakıt ikmali yaptı. Ukraynalı ekip, ikmalin ardından Adana´ya uçtu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, Ukrayna'dan 35 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 eğitimli köpek ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uçak, yakıt ikmali için Çorlu Atatürk Havalimanı´na iniş yaptı. Arama kurtarma ekibi, havalimanı yönetimi tarafından karşılandı. Kahvaltı ikram edilen ekip, yakıt ikmalinin ardından deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Adana'ya uçtu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)

2023-02-08 13:26:22



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