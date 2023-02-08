Tekirdağlı madenciler ve AKUT ekipleri enkaz altından 3 kişiyi kurtardı (2)- Yeniden

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'dan, deprem bölgelerine giden madenciler ve AKUT ekipleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir anne ile kızı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise bir kadını enkaz altından kurtardı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görevlendirilen Tekirdağ AKUT ve Marmaris AKUT ekipleri, yaptıkları ortak çalışmada depremden 38 saat sonra bir kız çocuğunu annesi ile enkazdan sağ kurtararak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Tekirdağ'dan depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görevlendirilen madenciler de yıkılan bir binanın enkaz alanında yaptıkları çalışmada bir kadını kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-02-08 17:59:24
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