Meslek lisesinde yapılan varil sobalar deprem bölgesine gönderiliyor (2)

ÖĞRETMENLER VE ESNAF DEPREMZEDELER İÇİN VARİL SOBA ÜRETİYOR
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ilin etkilendiği depremler sonrası, Tekirdağ'dan bölgeye kıyafetten, gıdaya, yardım kolileri gönderilmeye devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sanayi esnafıyla bir araya gelerek depremzedeler için soba üretme kararı aldı. Yaklaşık 15 kişinin katılımıyla lisenin atölyesinde başlayan çalışmalarda, bölgedeki depremzedeler ve sokakta çalışan görevlilerin ısınması için ilk etapta 500 adet varilden soba üretilmesi hedefleniyor.
'DEVLETİMİZİN BÜTÜN İMKANKLARINI SEFERBER ETTİK'
Bölgede soba ihtiyacı olduğunu düşünerek, devletin tüm imkanlarını seferber ederek çalışmaya başladıklarını belirten, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü öğretmeni Özcan Özgenç, "Memleketimizin çok acılı zor günlerinde sabah erkenden kalkarak devletimizin bütün imkanlarını seferber ettik. Başta kurum müdürüm, ilçe müdürüm atölye imkanlarımızın fiziksel şartlarını kullanarak, kendi emeğimizi de elimizden geldiğinde sunarak soba üretmeye başladık. İhtiyaç durumunda da çalışmalarımız devam edecek "dedi.
Esnaf Ahmet Sayın da "Deprem bölgesinin soba ihtiyacının olduğunun farkındayız ve ilk etapta 500 adet soba yapmak için kaynakçı arkadaşlarla toplandık. Hep beraber katkıda bulunmak istiyoruz. Hocalarımız sağ olsunlar, okulu açtılar. Ürettiğimizi sobaları deprem bölgesine göndereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)
Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)
2023-02-09 13:09:52
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