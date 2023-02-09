Tekirdağlı öğrencilerden depremzedelere günde 5 bin ekmek



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere günde 5 bin ekmek üretimine başladı.

Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, deprem bölgesine gönderilmek üzere okul içinde kurulan fırında günde 5 bin ekmek üretimine başladı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve okuldan mezun olanların da katıldığı üretimde hazırlanan ekmekler, deprem bölgesine ulaştırılıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, okulda yapılan üretimle 5 bin kumanyanın deprem bölgesine yola çıkarılacağını söyledi. Atilla, "Ülkemizin 10 ilini etkileyen afet sonrasında milletimize büyük geçmiş olsun. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda meslek liselerimiz sürece refleks gösterdi. Mesleki ve teknik Anadolu lisemiz, yeni oluşturmuş olduğu fırını, bakanlığımızın göndermiş olduğu bütçe doğrultusunda acil bir şekilde oluşturup günde 5 bin tane ekmek üretebilecek kapasiteye geldi. Dün itibarıyla yapmış olduğumuz üretim sonrası bölgeye gönderilmek üzere 5 bin kumanya hazırlandı. Bugün Allah nasip ederse yola çıkarılacak. Burada öğretmenlerimizin, başta okul müdürümüz ve yiyecek, içecek hizmetleri alanımızda görev yapan öğretmenlerimizin göstermiş olduğu hızlı refleks, öğrencilerimizle birlikte vermiş oldukları hızlı tepki ile üretime başladık. Ben başta okul müdürümüze öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Okul mezunlarından Canan Çatan ise destek olmak amacıyla ekmek üretimine katıldığını belirterek, "Herkese geçmiş olsun, diyorum. Mezun olduğum halde öğretmenlerimizle beraber depremzedelere destek vermek amacıyla geldik. Hep beraber bir şekilde onlara yardım ediyoruz. Onlar için buradan ekmek çıkarıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-02-09 14:05:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.