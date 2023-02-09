Tekirdağ´da kadınlar depremzedeler için günde 1000 battaniye ve 500 polar dikiyor



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Halk Eğitim Merkezi´nde ve Çerkezköy Belediyesi Mahalle Evleri´nde kursiyer kadınlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için polar, atkı, bere, yelek ve battaniye dikmeye başladı. Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, organize sanayi bölgesindeki firmalardan gelen kumaşlarla kursiyerlerin üretim yaptığını belirterek, "Kursiyerlerimiz 4 kursta günde bin battaniye ve 500 polar dikimi gerçekleştiriyor" dedi.

Çerkezköy Halk Eğitim Merkezi ile Çerkezköy Belediyesi Mahalle Evleri´nde kursiyer olan gönüllü kadınlar, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından `Gönülleri Birlikte Isıtalım´ adlı projede bir araya geldi. Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu, KAGADER, Şehit Mustafa Baykuş İlkokulu ve Halk Eğitimi Merkezi´nde bulunan atölyelerdeki dikiş makinelerinin başına geçerek sabahtan akşama kadar polar, atkı, bere, yelek ve battaniye dikmeye başladı.

`İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DA KATILABİLİR´

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, "Depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlatılmış olan `Gönülleri Birlikte Isıtalım´ projesinde 5 dikiş atölyesi, ücretsiz battaniye, polar, atkı ve bere gibi giyim ürünleri dikilmektedir. Firmalar adına yapılan ücretsiz dikim çalışmasına, isteyen vatandaşlarımız da katılabilir. Proje dahilinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi adına Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından battaniye ve polar dikimine başlanmıştır" dedi.

`GÜNDE 1000 BATTANİYE VE 500 POLAR DİKİYORLAR'

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Necmi Akman, depremin ardından bölgede yaşanan kış nedeniyle vatandaşların yaralarını sarmak ve onlara yardım eli uzatmak için kursiyerlerle birlikte kıyafet dikimine başladıklarını ifade ederek; "Gönülleri birlikte ısıtmak düşüncesi ile bu işe giriştik. Çorbada bizim de katkımız olduysa ne mutlu bizleri. Katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi´nde faaliyet gösteren firmalardan gelen kumaşlarla kursiyerlerimiz 4 kursta günde bin battaniye ve 500 polar dikimi gerçekleştiriyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Ülke olarak çok üzgünüz. Elimizden geldiği kadar onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi.

`YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ´

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ise gönüllülerin afet bölgesine ulaştırılması amacıyla üretim yaptığını söyleyerek, "Çerkezköy Belediyesi Mahalle Evleri´ndeki gönüllülerimiz deprem afet bölgesine ulaştırılmak üzere kapüşonlu polar, atkı, bere, yelek ve battaniye üretiyorlar. Allah sizden razı olsun. Yaralarımızı birlikte saracağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Bölge Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)

2023-02-09 15:52:58



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