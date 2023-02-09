Depremde vefat eden milli güreşçi Şimşek, Tekirdağ'da toprağa verildi

Onur KAYA/ KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'taki depremde, milli takım kafilesiyle konakladığı otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden milli güreşçi Eray Şimşek, memleketi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verildi.
Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Eray Şimşek, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından milli takım kafilesi ile konakladığı otelin depremde çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Enkazdan cansız bedeni çıkartılan milli güreşçinin ölüm haberi, Türk spor dünyasını yasa boğdu. Şimşek'in cenazesi bugün memleketi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine getirildi.
Cenaze, evinin önünde helallik alındıktan sonra Fatih Camii'ne getirildi. Baba Turgay Şimşek ayakta durmakta güçlük çekerken, akrabaları ve arkadaşları destekte bulundu. Cenazeye, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Mecit Çoğal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şimşek'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA
2023-02-09 18:53:57
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