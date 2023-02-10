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Hatay'da depremde ölen emekli başkomiser ile eşi toprağa verildi

DHA

Hatay'da depremde ölen emekli başkomiser ile eşi toprağa verildi


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremde oturdukları binanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden emekli başkomiser İlhami Mülayim (71) ile eşi Sevgi Mülayim, memleketleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7. ve 7.6. büyüklüklerindeki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan emekli başkomiser İlhami Mülayim ile eşi Sevgi Mülayim'in yaşadıkları bina yıkıldı. Enkazda çiftin cenazelerine ulaşıldı.
Mülayim çiftinin cenazeleri memleketleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Emekli başkomiser için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak ve meslektaşları ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze töreninde babası gibi polis memuru olan Yasin Mülayim taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından, Türk bayrağına sarılı İlhami Mülayim ve Sevgi Mülayim´in cenazeleri, Asri mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2023-02-10 15:33:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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