Hatay'da depremde ölen emekli başkomiser ile eşi toprağa verildi



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, depremde oturdukları binanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden emekli başkomiser İlhami Mülayim (71) ile eşi Sevgi Mülayim, memleketleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7. ve 7.6. büyüklüklerindeki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan emekli başkomiser İlhami Mülayim ile eşi Sevgi Mülayim'in yaşadıkları bina yıkıldı. Enkazda çiftin cenazelerine ulaşıldı.

Mülayim çiftinin cenazeleri memleketleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Emekli başkomiser için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak ve meslektaşları ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze töreninde babası gibi polis memuru olan Yasin Mülayim taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından, Türk bayrağına sarılı İlhami Mülayim ve Sevgi Mülayim´in cenazeleri, Asri mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-02-10 15:33:54



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