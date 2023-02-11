Depremzedeler için ranza üretiyorlar



Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde metal atölyesi çalışanları, bütün işlerine ara verip, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere ranza üretmeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin ardından ülke genelinde afetzedeler için yardımlar aralıksız sürdürülüyor. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde metal malzeme üretimi yapılan atölyede, 2 gündür yalnızca deprem bölgelerine gönderilmek üzere ranza üretimi yapılıyor. Çerkezköy Kaymakamlığı izniyle konteynerlerde kullanılmak üzere 3 katlı ranza ürettiklerini söyleyen iş yeri sahibi Caner Kurtoğlu, tamamlanacak toplam 500 ranzayı bölgeye göndereceklerini dile getirdi.

Depremzedelerimizin acısını bir nebze olsun hafifletmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Kurtoğlu, "Depremle mücadele kapsamında 24 çalışanımız ile toplantı yaptığımızda kendilerine `Arkadaşlar böyle bir işe gireceğiz. Bizim için biraz yüksek maliyetli olmasına rağmen sizler de bu projede yer almak ister misiniz?´ dedim. Arkadaşlarımızın hep bir ağızdan 'Bizler ücret almadan gerekirse 10 gün çalışırız, bu ranzaları yetiştiririz´ söylemi beni mutlu etti. Allah razı olsun. 2 gün önce yaklaşık 300 tane hedefleyerek başladığımız ranzayı destekçilerimizle 500´e çıkardık. 7´den 70´e gönüllü herkes ranzaları bitirmek için çalışıyor" dedi.

Esnafın da destek olduğunu söyleyen Kurtoğlu, "Yıllardır demir işi ile uğraşıyoruz. Elimizden bu iş geliyor. Bir nebze olsun yaralarını hafifletmek için kurulacak konteynerlere ranza yapmak istedik. Bu projeyi paylaştığımda birçok esnaf arkadaşımız da destekte bulunmaya çalıştı. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten duyarlı bir halkız. Deprem bölgesindekiler hepimizin kardeşi, ağabeyi ve çocuklarıdır. Elimizden geldiğince onların yanındayız" diye konuştu.

Ranzaların montajı için ayrı ekibin de bölgeye gideceğini dile getiren Kurtoğlu, "Ranzalarımız konteynerlere girecek şekilde 3 katlı olmak üzere imalatına başlandı. Deprem bölgesine göndereceğimiz ranzaların montajı için de ayrı bir ekip gidecek. Allah´ın izni ile gece gündüz demeden bitirmeyi düşünüyoruz. Talep gelmesi halinde sponsor bulabilirsek ranza sayımızı da artırmayı hedefliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA

2023-02-11 11:09:05



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