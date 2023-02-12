Tekirdağ'da öğrenci yurtları depremzedeler için boşaltılıyor

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğrenci yurtları, depremzedeler için boşaltılıp, temizlendi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğini, öğrencilerin kaldığı yurtlara ise depremzedelerin yerleştirileceğini açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çorlu ilçesindeki Kredi Yurtları Kurumu'na bağlı yurtlar, öğrencilerce boşaltılmaya başlandı. Eşyalarını alıp, yola çıkan öğrencilerin çoğu memleketlerine gitti. Daha sonra yurtlarda genel temizlik yapıldı. Yetkililer, hazırlıkların tamamlanmasının ardından depremzedeleri ağırlanmaya başlayacağını söyledi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-02-12 17:02:00
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