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Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü yandı

DHA

Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü yandı


Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiği yolcu otobüsü yandı. Tahliye edilen yolcular, başka bir araçla yoluna devam etti.
İstanbul-Çerkezköy seferini yapan Murat Avcı'nın kullandığı 59 AFE 295 plakalı yolcu otobüsü otoban gişeleri yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otobüsü kenara çekip, yolcuları tahliye ettikten sonra, araç alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular, başka bir otobüsle Çerkezköy'e getirildi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2023-02-14 13:44:04

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