Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü

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Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Nurdan Gül Aksoy (50), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanıp, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Çerkezköy-Kapaklı kara yolunun Kümeevler mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Nurdah Gül Aksoy'a, A.D.'nin kullandığı 59 ZT 186 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Aksoy, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü A.D.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2023-02-14 14:19:12



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