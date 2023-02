İş kazası geçirdi; ilk depreme hastanede 2'nci depreme evinde yakalandı

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde geçirdiği iş kazasında ayağı kırılan ve kaburgalarında kırıklar meydana gelen Mehmet Aslan (43), ilk depreme tedavi gördüğü hastanede, ikinci depreme de evinde yakalandı. Mehmet Aslan, az hasar gören 7'nci kattaki evinden eşi ve 3 çocuğu ile kaçtı. Aslan ailesi, geldikleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yakınlarının aracılığıyla Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım'ın, kendilerine tahsis ettiği eve yerleşti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Mehmet Aslan, depremden bir gün önce çalıştığı termik santralde 20 metre yükseklikten düşerek ayağı kırıldı ve kaburgalarında çatlaklar meydana geldi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, ameliyat edildikten sonra servise alındı. Aslan'ın ameliyatının ardından 7 saat sonra Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Mehmet Aslan, ağır yaralıların tedavi göreceği belirtilerek hastaneden evine gönderildi. Aslan, evinde bulunduğu sırada ise Elbistan'da saat 13.24´te, 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem yaşandı. Depreme evinin 7'nci katında eşi Şule Aslan ile yakalanan Mehmet Aslan, az hasar gören binadan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Akrabaların gönderdiği otomobil ile eşi ve 3 çocuğuyla ayağı alçılı şekilde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelen Mehmet Aslan, burada yakınlarının aracılığıyla, Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım'ın sağladığı evde yaşamaya başladı.

Depremden önce geçirdiği iş kazası nedeniyle hastanede olduğunu söyleyen Aslan, "Ameliyat sonrası tedavim sürerken doktor hanım, depremzedelerin geleceğini söyleyince hastaneden çıkıp eve gittim. İkinci deprem olacağını tahmin edemedik, biz daha önce deprem yaşamadık. İkinci deprem çok sarsıntılı oldu. Ayakta durma şansımız yoktu, ben duvara çarpıldığımı hatırlıyorum ayaktaydım. Baktık uçmaya başlayınca terk ettik evi. Aşağıya yürüyerek indim. Eşimde yanımdaydı bu şekilde indik. Aşağıya indiğimde yara olan ayağım açılmıştı tekrar tedavi gördük. Memleketimizi bırakıp Çorlu'ya geldik. Burada bize çok yardımcı oldular ve eve yerleştirdiler. İnşallah tedavimiz bittiğinde memleketimize döneceğiz. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Devletimiz sağ olsun ayakta duruyorsak şu an devletimizin sayesinde duruyoruz. Deprem bölgesine de bayağı bir yardım geldi. Cenazelerimiz oldu, amcalarımızın çocuklarını kaybettik. Akrabalarımız, arkadaşlarımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. Çok zor bir durum söylenecek bir şey yok. Şimdi ben iş kazası geçirdiğim zaman arkadaşlar da gördü yaşadığımıza sevindik. Ayağımın kırık olması kaburgalarımın benim için çatlak olması beni hiç etkilemedi" dedi.

'DEPREMİN BU KADAR KORKUNÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Şule Aslan, eşinin ameliyatından 7 saat sonra 1´inci depreme hastanede yakaladıklarını belirterek, "Hastane çok sallandı ancak güvende olduğunu düşündük korkmadık. Sabah hastaneden taburcu olup eve gittiğimiz zaman ikinci depreme yakalandık, sarsıntı bizi duvardan duvara vurdu. Depremin bu kadar korkunç olduğunu bilmiyordum. Duvarlar başımıza yağmaya başladı, evle beraber çöküp gideceğiz diye düşündük. Merdivenden çıksak bina merdiven ile çöker mi diye düşündük. Deprem yavaşlamaya başlayınca zaten ikincisi uzun sürmedi. Hemen biz de merdivene koştuk eşimle birlikte. Yani nasıl indik, o binada da insanlar vardı. Onlarla bağırışa bağırışa aşağıya indik. Yaşlılar da vardı ardımızda yardım edemedik. Can havliyle aklımız onlarda kaldı acaba nasıl indiler diye. Herkes can derdine düştü. Koşarak çıktık, yani 'Uçtuk' diyeyim. Bizlere kucak açan Çorlu halkına da ve tüm depremzedelere kucak açan Türk halkına da hepsine de Allah razı olsun. Rabbim devletimize, milletimize bir daha böyle bir acı göstermesin" diye konuştu.

Çorlu Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, "Kaymakamlığımızdan aldığımız talimatlar ile mahallemizdeki boş evleri araştırdık. Şu ana kadar mahallemize 4 depremzede ailemizi yerleştirdik. Kimin evleri boş ise depremzede ailelerimize yardımcı olalım, yaralarını birlikte saralım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

