Deprem bölgesinden dönen Ukrayna ekibi, Çorlu'da alkışlarla karşılandı



Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra ülkelerine dönen Ukrayna ekibi, uçaklarının yakıt ikmali için iniş yaptığı Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda alkışlarla karşılandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'dan 35 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 eğitimli köpekle Türkiye'ye, deprem bölgesine geldi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayıp ülkelerine dönen Ukrayna ekibinin Adana'dan havalanan uçağı, yakıt ikmali için Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi. Havalimanı müdürlüğü personeli, uçaktan inen ekibi alkışlarla karşıladı. Ukrayna ekibi de havaalanı personeline alkışlarla karşılık verdi. Havalimanı personelinin, çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiği Ukrayna ekibi, uçaklarının yakıt ikmalinin ardından ülkelerine döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-02-19 12:10:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.