Tekirdağ'da, yol kenarında yürürken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde yol kenarında yürüyen Ömer Sarıkaya (74), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında SarayKapaklı karayolunun Yeniköy Mahallesi´nde meydana geldi. Tayfun S. yönetimindeki 59 AAD 214 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Ömer Sarıkaya´ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Sarıkaya, kaza yerinde hayatını kaybetti. Sarıkaya´nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, askere gitme hazırlığı yapan ve kullandığı hafif ticari aracın önüne Türk bayrağı asan Tayfun S.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY
2023-02-21 21:46:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.