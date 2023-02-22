Otomobil arıtma tesisi duvarına çarptı, sürücü öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobil Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin duvarına çarparak takla attı. Kazada otomobilin camından dışarı fırlayan sürücü Mehmet Akgün (41), hayatını kaybetti.
Kaza, Çorlu-Marmaraereğlisi ilçesi kara yolu üzerinde bulunan Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Akgün, kullandığı 39 DC 698 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince araç Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisinin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobilde sürücü Akgün, camdan dışarı fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Akgün'ün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-02-22 12:57:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.