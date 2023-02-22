Tekirdağ'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 27 gözaltı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ´da, jandarma ekiplerinin düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 27 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Belirlenen adresler ve araçlarda yapılan aramalarda; 2 kilo gram bonzai, 244 gram esrar, 105 gram kokain,104 sentetik ecza hap, 68 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 102 tabanca mermisi, 9 ruhsatsız av tüfeği, 57 av tüfeği fişeği, 1 iklimlendirme düzeneği, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu paketleme aparatları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-02-22 13:44:46



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