Tekirdağ'da 2 ayrı kaza; 1 ölü, 3 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 2 ayrı kaza; 1 ölü, 3 ölü

DHA

Tekirdağ'da 2 ayrı kaza; 1 ölü, 3 ölü


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi´nde, bir akaryakıt istasyonunda durup, alışveriş yaptıktan sonra yol kenarına park ettiği aracına doğru yürüyen Belarus vatandaşı Alıakseı Padlıonkın'a, plakası ve sürücüsü bilinmeyen araç çarptı. Kazada Padlıonkın hayatını kaybetti, sürücü ise kaçtı. Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
İkinci kaza ise Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi Karamehmet Mahallesi mevkisinde yaşandı. A.C. yönetimindeki 34 JZ 1272 plakalı otomobil ile Y.E. idaresindeki 34 EYB 325 plakalı kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Her iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2023-02-24 11:39:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da trafik kazasında bir kişi öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da trafik kazasında bir kişi öldü
Adıyaman'daki binalar, betonda kullanılan büyük taşlar yüzünden göçmüş
YEREL HABERLER Adıyaman'daki binalar, betonda kullanılan büyük ...
Tekirdağ'dan deprem bölgesine 25 milyon liralık ilaç ve tıbbi malzeme sevk edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan deprem bölgesine 25 milyon liralık ilaç ...
Tekirdağ'a yerleşen afetzedelerden güvence bedeli, su açma ücreti alınmayacak
YEREL HABERLER Tekirdağ'a yerleşen afetzedelerden güvence bedeli, su ...
Tekirdağ'da bir fabrikadan iş makinesi ve ahşap malzeme çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir fabrikadan iş makinesi ve ahşap ...
Tekirdağ'da depremzedelerin kaldığı evlerin bakımını belediye ekipleri yapıyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da depremzedelerin kaldığı evlerin bakımını ...
Tekirdağ'da afet bölgelerinden nakil yoluyla gelen 1137 öğrenci öğrenim görüyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da afet bölgelerinden nakil yoluyla gelen ...
Tekirdağ'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 27 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 27 gözaltı
(Görüntülü)TEKİRDAĞ&#039;DA &#039;KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU 27 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKİRDAĞ'DA 'KÖKÜNÜ KURUTMA ...
(Görüntülü)DUVARA ÇARPARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DUVARA ÇARPARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN ...
Otomobil arıtma tesisi duvarına çarptı, sürücü öldü
YEREL HABERLER Otomobil arıtma tesisi duvarına çarptı, sürücü öldü
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı ...
Tekirdağ'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü ...
Tekirdağ'da "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da "Kökünü Kurutma" operasyonunda 27 zanlı ...
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.