7 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförüne 152 yıl 11 ay hapis



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yük treninin çarptığı minibüsteki 7 kişinin ölümüne ilişkin davada minibüs şoförü Bilal Küllü (52), toplam 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı ve fabrika işçilerinin taşındığı minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Minibüs şoförü Küllü'nün tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, minibüs şoförü Bilal Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi için de ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi istendi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Toplam 165 yıl hapsi istenen sanık Bilal Küllü, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ölenlerin yakınları, yaralılar ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, Küllü'den son savunmasını istedi. Küllü, "Çok üzgünüm. Bunu bilerek yapmadım. Hepsi kardeşim ve beni kimse uyarmadı. Çok üzgünüm, keşke ben ölseydim. Defalarca oradan geçtiğimi söyleseler de geçmedim. Kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemem. Hakkımda şikayet olsaydı, şirket elimden anahtarı alırdı. Herkese yardımcı olurdum. Keşke evden çıkmasaydım; merdivenlerden düşüp, ölseydim" dedi.

Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Bilal Küllü'ye daha önce sabıkası bulunmaması nedeniyle olası kastta indirim uyguladı. Mahkeme, Küllü'yü ölen 7 kişi ve yaralanan 5 kişi için toplam 152 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

'HUKUK ZAFERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Basına kapalı duruşmanın ardından ölenlerin ailelerinin avukatı Hayrettin Çil, açıklama yaptı. Mahkemenin doğru karar verdiğini belirten Çil, "2021 yılında meydana gelen olayda mahkeme, bugün 'olası kastla adam öldürme' suçundan 7 kez müebbet ile cezalandırılmasına karar verdi. Olası kasttan indirimi sonrasında her bir ölen açısından 20 yıl 10 ay ceza verdi. Yaralananlar açısından ayrıca ceza verdi ve bu şekilde de hükmü verdi. İstinaf mahkemesi, bu şekilde açık değerlendirilecek. Fakat bu aşamaya kadar gelen kısmı, olası kastı uygulaması; bizim sistemimizde çok yoğun ve sık yapılan uygulama değil. Ancak bu olayda mahkeme, olayı çok doğru bir şekilde süzüp, çok doğru tahlil ederek, olası kastan hüküm verdi. Bu aşamaya kadarki kısmının bir hukuk zaferi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki gidenlerimiz geri gelmeyecek ve fakat yargı yapacağı etkin yargılama ve doğru kararlarla bu suçların bir daha işlenmemesi önüne geçebilecek donanıma sahip yargılamaya zaten bunun için yapıyoruz. Bu açıdan iyi bir karar oldu" dedi.

Kazada kız kardeşi Suzan ve eniştesi Halil Aksoy'u kaybeden Semra Çiçek, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "3 tane yetimim, öksüzüm var. Adalet yerini buldu, sadece bu. Çünkü 1 günde onları anasız, babasız, nefessiz bıraktı. Başka diyeceğim bir şey yok" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2023-02-24 14:00:17



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