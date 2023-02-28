Tekirdağlı balıkçılar, denize depremzedeler için açıldı



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da balıkçılar, bugün avladıkları balıkların gelirini depremzedelere bağışlamak üzere mezatta satışa çıkararak, yaklaşık 100 bin lira topladı.

Marmara Denizi'ne açılan, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar, avladıkları balıkları geliri depremzedelere bağışlanmak üzere mezat usulü satışa çıkardı. Balıkçı barınağında düzenlenen mezada; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da katılarak açık artırmada yer aldı. Mezatta elde edilen gelir, depremzedelere ulaştırılması için Tekirdağ Valiliği'ne teslim edilecek.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların depremzedelere destek olmak amacıyla denize açıldığını söyledi. Ülkenin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Pehlivanoğlu, "Depremzede vatandaşlarımıza nasıl bir destek olabiliriz, diye düşündük ve böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bugün balıkçı arkadaşlarımız tuttukları bütün balıkları depremzedeler için bağışladı. Bize destek olan valimize de teşekkür ederiz. 100 bin lira kadar da para topladık. Bu parayı da valiliğimize teslim edeceğiz. Rabb'im bir daha ülkemize böyle şeyler yaşatmasın inşallah" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-02-28 14:27:42



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