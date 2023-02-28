Dilenen kadının kucağındaki kundaktan bebek değil oyuncak ayı çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dilencilik yapan B.B., adlı kadının kucağında sarıp bebek görüntüsü verdiği kundaktan oyuncak ayı çıktı.
Çorlu'da zabıta ekipleri Atatürk Bulvar üzerinde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Işıklı kavşakta kucağında yüzü görünmeyecek şekilde sarılı bebekle dilencilik yapan B.B. adlı kadın, zabıta ekiplerine direndi. Zabıta kucağındaki kundağı açtığında bebek yerine oyuncak bez ayı çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üzerinden para çıkmayan B.B.'ye 617 lira para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-02-28 16:45:16
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