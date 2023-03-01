Tekirdağ'da çamur yağdı; oto yıkamacılarda yoğunluk

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Oto yıkama işletmelerinde yoğunluk oluştu.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tekirdağ'da, gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle kente çamur yağdı. Çok sayıda araç çamurla kaplanırken, oto yıkamacıların önünde kuyruk oluştu. Oto yıkama işleten Yaşar Erinç, "Bugün yoğunluk var; geç saatlere kadar mesai yapabiliriz " dedi. Oto yıkamacı Arda Tantun ise "Yoğunuz Allah'a şükür, sabahtan beri çalışıyoruz. Gece geç saatlere kadar çalışacağız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2023-03-01 13:54:44
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