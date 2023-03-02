Marmara Denizi'nde feribot yangını; 30 yolcu dumandan etkilendi (2)



'HER TARAF YANIYORDU, PATLAMALAR OLDU'

Bandırma-Tekirdağ seferini yapan, özel şirkete ait 'Yavuznaz' isimli feribotta, yangının ardından yanaştırıldığı Tekirdağ Ceyport Limanı'nda soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Feribottaki araçların büyük bölümü, yanarak kullanılamaz hale geldi. Önce hafif ticari araçtan çıktığı belirtilen yangının, karton balyası yüklü kamyona sıçramasının ardından büyüyüp, diğer araçları sardığı öğrenildi.

Feribotta kamyonu hasar gören şoför Bülent Uzunoğlu, yangının araçları sarmasıyla panik yaşandığını anlatarak, "Ben uyuyordum gemide, içeri gelip 'Yangın var' diye bağırdılar. O panikle diğer kamyondaki şoför ağabeyi uyandırdım. Ondan sonra gereken yerlere telefon edildi. Diğer arkadaşları uyardım, panik yapmamaları için, bazıları 'Denize atlayalım' dediler. Her taraf yanıyordu, patlamalar oldu, lastik patlamaları. Allah razı olsun devletimizden, çok kısa zamanda oraya yetişildi, gerekenler yapıldı. Bol bol ayran içtik. İçeride çok büyük panik oldu ama gemi mürettebatı olsun, oradaki arkadaşlar olsun, birbirimize sağduyulu hareket ederek bu olayı aşmış olduk" diye konuştu.

Öte yandan polis ekipleri, feribottaki sürücüler ile yolcuların ifadelerine başvurdu. Soğutma çalışmalarının ardından yanan araçlar, vinçlerle çekilip, feribot boşaltılacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-03-02 12:13:50



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