Tekirdağ'da yosunlara takılan caretta caretta kurtarıldı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ sahilinde yosunlara takılan caretta caretta, Sahil Güvenlik ve su altı kontrol ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Süleymanpaşa ilçesi sahilinde yosunlara takılan caretta carettayı görenler, yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su altı kontrol ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri sevk edildi. Yapılan incelemede deniz kaplumbağasının yosunlara takılıp, hareket edemediği tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan caretta caretta, tekrar denize bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-03-03 12:43:22



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