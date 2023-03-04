Sakarya'da kaçırılan 20 yaşındaki erkek, Tekirdağ'da kurtarıldı

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Onur KAYAAbdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)SAKARYA'dan kaçırılarak, getirildiği Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde cinsel saldırıya uğrayıp 20 bin lirası gasbedilen 20 yaşındaki erkek, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Sakarya'dan kaçırılıp Çerkezköy ilçesinde getirilen kişinin, bir evde zorla tutulduğu ihbarı yapıldı. Polis, belirlediği eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ismi açıklanmayan kişi kurtarıldı. Polise direnen şüpheliler Sinan A., Ş.Ç., İ.Ş., M.Ç. ve E.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaçırdıkları kişiye cinsel saldırıda bulunup, 20 bin lirasını gasbettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete lideri Sinan A. ile 4 kişi, `Cinsel Saldırı´ `Nitelikli yağma´ suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA-Abdullah YALÇIN

2023-03-04 13:19:24



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