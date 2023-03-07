Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Tekirdağ'da



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)ÇANAKKALE Savaşı gazisinin torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, zaferin 108'inci yılında, İstanbul'dan Çanakkale'ye 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nde Tekirdağ'a ulaştı.

'18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' etkinlikleri kapsamında, Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, önceki gün İstanbul'dan başlattığı 'Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü'nün 4'üncü gününde Tekirdağ'a ulaştı. Üzerinde dönemin askeri üniforması, elinde Türk bayrağı olan Gümüş, "'Sevdamız vatan, sevdamız millet, sevdamız bayrak' dedik. Dün olduğu gibi bugün de bayrağımızı elimize aldık, Ata'mıza gidiyoruz. Çünkü yokluklar ve sefillikler içerisinde bize bu vatanı, bu bayrağı emanet ettiler. Allah bizlerden Çanakkale ruhunu eksik etmesin, diyorum. Yolumuz uzun, yolumuz çetin; yoruluyoruz, üşüyoruz, karlı buzlu yollarda. Ayaklarımın altı patladı, feda olsun. Çünkü onlar bizden daha çok zorluklar içerisinde bıraktılar bu toprakları. Bu toprakları korumaya, sahip çıkmaya çalışacağız. Gençlere diyorum ki 'Gençler, Çanakkale ruhunu Allah sizlerden eksik etmesin; vatana, bayrağa, devlete sahip çıkın'. Bugün 4'üncü günümüz, Tekirdağ'a geldik. Nasip olursa 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bağcılar Belediye Başkanı'mız Abdullah Özdemir'den almış olduğum emaneti teslim edeceğim. Oradan tekrar geri dönüş yapacağız İstanbul'a" diye konuştu.

İstanbul'dan Çanakkale'ye 400 kilometre yürüyecek olan Saffet Gümüş, Tekirdağ'da kendisini karşılayan Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar'a da Türk bayrağı hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-03-07 14:40:46



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