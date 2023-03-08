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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 52 ton sahte şarap ele geçirildi

DHA

Tekirdağ'da 52 ton sahte şarap ele geçirildi


Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir işletmeye düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olan 52 ton sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede sahte şarap üretilip, 5 litrelik pet şişelerde piyasada satıldığını belirledi. İşletmeye operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin yaptığı aramada kazanlar ve pet şişelerde satışa hazır 52 ton sahte şarap ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olduğu belirtilen sahte şaraba el konuldu, D.S. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR
2023-03-08 10:44:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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