Tekirdağ'da 52 ton sahte şarap ele geçirildi



Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde jandarmanın bir işletmeye düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olan 52 ton sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çınarlı Mahallesi'nde bir işletmede sahte şarap üretilip, 5 litrelik pet şişelerde piyasada satıldığını belirledi. İşletmeye operasyon düzenleyen jandarma ekiplerinin yaptığı aramada kazanlar ve pet şişelerde satışa hazır 52 ton sahte şarap ele geçirildi. Piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olduğu belirtilen sahte şaraba el konuldu, D.S. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR

2023-03-08 10:44:24



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