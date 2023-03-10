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Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı: SAT-2 serotipi şap hastalığı aşısı hazır

DHA

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı: SAT-2 serotipi şap hastalığı aşısı hazır


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TRAKYA Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Polat Türkoğlu, Irak'ın ardından Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'nca üretilen bir aşı olduğunu belirterek, "Ülkemizde aşılama ile yüzde 90 başarı sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.
Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Polat Türkoğlu, Irak'ta ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın harekete geçtiğini ve ilgili birimlerce aşı üretiminin tamamlandığını söyledi. 9 Mart itibarıyla aşının hazır hale getirildiğini belirten Türkoğlu, "Şap hastalığı, viral bir enfeksiyondur. Geçtiğimiz süreç, viral enfeksiyonların ne kadar ciddi olduğunu kanıtladı. Şap hastalığı, uzun zamandan beri hem ülkemize hem de dünyanın başına dert olan bir hastalık. Aslında viral bir enfeksiyondur. O yüzden birebir bir tedavi yöntemi yoktur; destekleyici tedaviler ile hayvanın bu hastalığı yenmesi sağlanır. Korumanın tek yöntemi de aşılamadır. Tüm ülke genelinde bütün hayvanların hareketleri durduruldu. 8 Mart itibarıyla karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Daha fazla bölgede hastalığın çıktığını duyuyoruz" dedi.
'AŞILAMA İLE YÜZDE 90 BAŞARI SAĞLANACAKTIR'
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çok hızlı bir eylem planı yaptığını anlatan Türkoğlu, "Bakanlığımız, bu konuda çok hızlı bir eylem planı gerçekleştirdi. Irak'ta şekillenen bu hastalığın neticesinde numuneler alınarak, şap enstitüsü müdürlüğümüzce değerlendirildi. Bu, çok önemlidir. SAT-2 serotipi teşhis edildi ve bununla ilgili aşı, 9 Mart itibarıyla üretildi ve kullanıma hazır hale getirildi" diye konuştu.
Aşılama ile başarı sağlanacağını ifade eden Polat Türkoğlu, "Tabii ki bitme noktasına gelecektir ama unutmamamız lazım. Bu sadece ülkemizin ve bölgemizin değil; bu tüm dünyanın sorunu. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda bu tip hastalıklar çok daha radikal sonuçlar ile önlenmeye çalışılıyor. Fakat ülkemizde aşılamayla yüzde 90 başarı sağlanacağını düşünüyoruz. Özellikle Kurban Bayramı arifesinde daha hızlı şekilde önlenmesini sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.
'BU HASTALIK VERİM KAYBINA SEBEP OLUR'
Şap hastalığının et fiyatlarının yanı sıra ciddi anlamda sütü de etkileyeceğini dile getiren Türkoğlu, "Çünkü hayvanların bu hastalık neticesinde önemli derecede hem süt hem de et verim kaybına uğrayacağını biliyoruz. Bu hastalık özellikle hayvanlarda ağızda, memelerde, tırnaklarda ve ayaklarda problem yaratan bir hastalıktır. Hiçbir belirti vermese de ağızda salya şeklinde bir ip şeklinde akışıyla bunu görebiliyoruz. Önlem almak için muayene bulgularına başvuruyoruz. Bu süreçte hayvanın ağzında, burnunda ve memelerinde aftlar şekillenir. Bu veziküller patlar. Bu yaraların akabinde de hayvan beslenemez. Normal yapması gereken fonksiyonları yerine getirememeye başlarlar. Tabii ki verim kaybına sebep olur. Hatta biraz daha ileri götürelim; daha hassas olan hayvanlarda ölümle şekillendiğini biliyoruz" diye konuştu.
'BAKANLIĞIN TEDBİRLERİNE UYULMASI ÇOK ÖNEMLİ'
Bakanlığın ve veteriner hekim odalarının aldığı tedbirlere uyulmasının çok önemli olduğunun altını çizen Türkoğlu, "Kurban bayramları, ülkemizde hayvan hareketinin en yoğun olduğu dönemlerdir. Bu sebeple hayvanlardan kaynaklı hastalıkların yayılmasına zemin açılabilir. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarını hızlı yapmasının sebebi; bu hastalığı Kurban Bayramı arifesine girmeden baskılamak istemesidir. Bizler elimizden geldiğince bu konuda çalışıyoruz. Fakat önemli olan nokta şu; Trakya bölgesi, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısıdır. Trakya bölgesine hayvan girişleri, her zaman için kontrollü şekildedir ve bu konuda hiç taviz verilmemiştir. Bu hastalık çok hızlı bulaşabilen, maalesef ki hayvanların kendi üzerlerinde de dahi nakledebilen bir hastalıktır. Hatta bizler de bu hastalığı nakledebiliriz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2023-03-10 15:26:28

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