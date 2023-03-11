Tekirdağ'da dolu etkili oldu

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yağmur, yerini kısa süre doluya bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, minibüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.
Hava sıcaklığının 15 derece olduğu Çorlu ilçesinde, aralıklarla yağan yağmurun ardından kısa süreli de dolu etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan doluya hazırlıksız yakalananlar, minibüs duraklarına ve iş merkezlerinin girişlerine sığındı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2023-03-11 17:40:23
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