Tekirdağ´da yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Beste, öldü

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Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Marmaraereğlisi ilçesinde TIR'ı geçmek isterken arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu savrularak refüjdeki yön tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü Beste Atakur (28), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Marmaraereğlisi-İstanbul kara yolunun belediye binası önündeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Marmaraereğlisi'nden Tekirdağ istikametine seyir halinde olan Beste Atakur yönetimindeki 59 AVA 703 plakalı otomobil, önünde giden TIR´ı geçmek için sol şeride geçti. Bu sırada arkasından hızla gelen U.C.Y. yönetimindeki 34 DS 7920 plakalı otomobil, hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan Atakur'un kullandığı otomobil, refüjdeki yön tabelasının direğine çarptı. Otomobil demir yığını haline dönüştü.

Kaza üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde sıkışan Beste Atakur´un hayatını kaybettiği belirlendi. Atakur´un cansız bedeni Marmarareğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü U.C.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2023-03-13 00:03:16



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