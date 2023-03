Tekirdağ'dan Çanakkale'ye '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' başladı

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', tarihi Tekirdağ Valiliği binası önündeki törenle başladı. 57 gönüllü, alkışlarla Çanakkale'ye uğurlandı.

Tekirdağ'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da 57'nci Alay anısına 57 gönüllü yürüyecek. Çanakkale Savaşları'nda destan yazan 57'nci Alay anısına düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', Tekirdağ Valiliği önündeki törenle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, "Çanakkale tarihinin çok önemli 5 mihenk taşını yerinden oynattık. Bu yürüyüş normal bir yürüyüş değildir. Bizim yürüyüşümüz tarihe yürüyüştü. İlk yıllarda hedeflediğimiz Çanakkale'yi hurafelerden ve masallardan kurtaracağız, demiştik. Evet, gerçekten başardık ve en önemli olan tarihi zafer gününü gerçek gününe taşıdık. Bildiğiniz gibi artık bu yürekten haykırarak söylüyorum. Çanakkale zaferi 18 Mart 1915 değildir. Kara muharebeleri ile başlayan, 3'üncü cephe dediğimiz Anafartalar cephesinin açılması ile devam eden. Mustafa Kemal'in üstünlüğü ile kazanılan bir zaferdir. 9 Ocak 1916 ve Çanakkale'nin zafer tarihi 9 Ocak 1916'dır. Bunu resmi anlamda da kabul edildi, 4 yıldır, her yıl Seddülbahir'de 9 Ocak 1916 Çanakkale zaferi kutlanıyor artık" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 57'nci Alay'ın cesur neferlerinin düşman ilerleyişini durdurarak savaşın seyrini değiştirdiğini belirterek, "Her bir neferi şehit olan 57'nci Alay ve bu kahraman alayın bağlı olduğu 19'uncu tümen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Conk Bayırı'nı Anzak birlikleri için geçilmez kılan 57'nci Alay ile Tekirdağ halkı olarak gurur duyuyoruz. 57'nci Alay'ın şanlı hatırasının güzel Tekirdağ'ımız da yaşatılıyor olması, vatan sevgimizin, tarih bilincimizin ve ahde vefamızın güçlü bir ifadesidir. Her yıl vefa yürüyüşünü düzenleyen 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi'ni ve tüm gönüllülerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tarihi valilik önünden 57 gönüllü, Çanakkale'ye yola çıktı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-03-13 14:28:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.