Yunanistan'daki tren kazasında ölen makinistin babası, iade edildi

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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)-YUNANİSTAN'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nalmpantis'in Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde bulunan babası Dimitrios Nalmpantis, cenazeye katılım için Yunanistan'a iade edildi.

Yunanistan'da 28 Şubat'ta meydana gelen tren kazasında makinist Nikos Nalmpantis'in de aralarında bulunduğu 57 kişi, hayatını kaybetti. Yunanistan, makinist Nalmpantis'in Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde 'uyuşturucu kaçakçılığı' suçundan hükümlü bulunan babası Dimitrios Nalmpantis'in cenazeye katılabilmesi için iade edilmesini istedi. Baba Nalmpantis'in Türkiye'den Yunanistan'a nakline ilişkin dilekçesi, Yunanistan Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Nalmpantis'in iadesi ne karar verildi. Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden alınan Dimitrios Nalmpantis, bugün Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na götürüldü. Nalmpantis, burada Yunan makamlarına teslim edilerek, ülkesine gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2023-03-15 15:06:09



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