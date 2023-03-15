AYM hak ihlali kararı verdi; evin yakınına kurulan balık hali yatırımı iptal



Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, ev kadını Türkan İzgi'nin, evlerinin önüne kurulan Büyükşehir Belediyesi'nin Su Ürünleri Toptancı Hali'nin yapımı sırasında, evlerinde çatlaklar meydana gelmesi, halin mesken yanına ÇED kararı olmadan yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların reddedilmesiyle başvurduğu Anayasa Mahkemesi, bireysel hak ihlali olduğuna karar verdi. Karar üzerine yeniden yargılama yapan Tekirdağ İdare Mahkemesi, belediye meclisinin aldığı balık hali yatırım kararının iptaline karar verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2017'de Süleymanpaşa ilçesi Vatan Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Toptancı Hali kurmak için karar çıkardı. Kararın ardından hal yapılıp, 2021 yılında hizmete girdi. Halin hemen arkasındaki sitede evi bulunan Türkan İzgi, kendi bahçelerine 10 metre girildiğini, yapım sırasında evlerinde çatlaklar meydana geldiğini, balık halinin mesken yanına ÇED kararı bulunmadan yapılamayacağı gerekçesiyle halin kaldırılması için Tekirdağ İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin başvuruyu reddetmesi üzerine İzgi, konuyu İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdare Dava Dairesi de Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin kararını, kaldırılacak nitelikte olmadığı gerekçesiyle Türkan İzgi'nin istinaf talebini reddetti.

BİREYSEL BAŞVURU

Türkan İzgi, açtığı davaların reddedilmesi üzerine bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere dosyanın, Tekirdağ İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi. Yeniden yargılama yapan Tekirdağ İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan balık hali yatırım kararının iptaline karar verdi.

'BİNANIN YIKILMASINI BEKLİYORUZ'

Mahkeme kararının ardından hal önünde açıklama yapan Türkan İzgi, bina yapılırken evlerinde çatlaklar meydana geldiğini, boşaltmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bina yapımında, arsalarına 10 metre girildiğini, balık halinin mesken yanına, iş yeri yanına yapılamaz yönetmeliğine dayanıp dava açtıklarını belirten İzgi, mahkemelerin başvuruları reddedilince de Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu söyledi. İzgi, süreci anlatarak, "Anayasa Mahkemesi sonucunda biz davamızı kazandık. Belediye itirazda bulundu, şu anda o mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Yani binanın yıkılmasını bekliyoruz açıkçası. İnşaatın hem hukuki olarak meskenlerin yanına yapılamaz ihlali söz konusu. Bizim kendi sınırlarımız içerisine girilerek maddi ve manevi olarak zarara uğrattılar. Hatta ve hatta bizim arsalarımıza girildi, girilmesini durduralım istediğimiz zaman çevik kuvvet çağırdılar ve bütün çevik kuvvet burada buradaki insanları evlerinden çıkardı. Devamında bahçelerimize daha da büyük giriş yapıldı. İstinat duvarı yapıldı, fakat istinat duvarı şu anda bizi koruyacak durumda değil. Bizim binalarımız yıkılma tehlikesi yaşıyor, büyük derin çatlaklarımız söz konusu. Süreci devam ettiriyoruz. Bugün de bilirkişi heyetimiz geldi, incelemelerde bulundu" dedi.

'YATIRIM KARARININ İPTALİNE KARAR VERİLDİ'

Türkan İzgi'nin avukatı Mert Elekçi, önce 2017'de balık hali yapılmasına ilişkin belediye meclisi kararının iptali için dava açtıklarını belirterek, "Davadaki temel iddiamız, balık halinin müvekkilimin hemen komşu parselde koku, yakınlık olması gibi sorunlar nedeniyle çevre sorunları oluşturacağı, su ürünlerinin toptan ve perakende satışına yönelik bir yönetmelik var. Bu yönetmelikteki meskenlerin yanına balık hali yapılamaz yönetmeliğine aykırı olduğu, bir de bunun yanında aynı yönetmelik hükümleri ve çevre kanununa göre ÇED sürecinin işletilmesi gerektiğine ilişkin iddialarımız vardı. Çünkü ne ÇED süreci işletilmiş, ne doğru düzgün bir etüt raporu hazırlanmış, ne bu hükümler değerlendirilmiş bu karar alınırken. Açtığımız davalar reddedildi. Bunun üzerine biz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptık. Anayasa Mahkemesi, Şükran İzgi'nin özel yaşamına ve sağlıklı bir şekilde yaşama hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bunun üzerine Tekirdağ İdare Mahkemesi, buraya balık hali yapılmasına ilişkin yatırım kararının iptaline karar verdi. Biz de mahkemenin bu kararını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk. Burasının yıkılması gerekiyor, çünkü gerçekten bu projenin sadece yönetmeliğe aykırı sebebiyle değil, aynı zamanda yapım şekli müvekkilimin arsasına olan tecavüzü, koku, bunun dışında çok yakın olması, itfaiye yolu gibi imar sorunlarını barındırması gibi sebeplerle de başka şikayetlerimiz de var. Buna ilişkin, Anayasa Mahkemesi ihlal kararından sonra diğer hukuki süreçleri de başlatacağız" diye konuştu.

'MAHKEME KARARINA SAYGIMIZ SONSUZ'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Mahkeme kararına saygımız sonsuz, itiraz hakkımızı kullandık ve şu anda yargı süreci devam ediyor. Bu süreçte konuşmam doğru olmaz. Yargı kararını verdikten sonra gereken neyse yaparız. Mahkeme kararına saygımız var" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-03-15 16:00:30



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