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Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Osman Yıldız (49), hastane bahçesinde ölü bulundu.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde görevli özel güvenlik personeli, bahçedeki kameriyede hareketsiz olan kişiyi görünce yönetime haber verdi. Sağlık ekipleri, adının Osman Yıldız olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2023-03-16 14:16:56



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