Kalp krizinden hayatını kaybeden sözleşmeli er, toprağa verildi

Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLISI (Tekirdağ), (DHA)- ŞIRNAK'ta vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden piyade Sözleşmeli Er Volkan Demir (28), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde toprağa verildi.
Şırnak´tan askeri uçakla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirilen Sözleşmeli Er Volkan Demir'in cenazesi, helallik alınması için Marmaraereğlisi ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından Demir için Cedit Ali Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 5´nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Demir´in ailesi ve yakınları katıldı.
Cenazede yakınları Demir'in tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Oğlunun tabutunun başına gelen Nacit Demir, "Gurur duyuyorum. Takdiriilahi, bak cami avlusu dolu. Herkes oğlumu uğurlamaya gelmiş" dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Volkan Demir, Marmaraereğlisi Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR
2023-03-17 15:43:25
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