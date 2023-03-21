TCCD Bölge Müdür Yardımcısı Vekili: Kazanın olduğu hatla ilgili bize önceden bir sorun bildirilmedi (2)

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DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kazanın olduğu tarihte TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'nde trafik güvenliğine ilişkin nöbetçi ekip kurulup kurulmadığı, kurulduysa kimlerden oluştuğu, görevlerinin neler olduğuna dair dayanak belgelerle birlikte bildirilmesi ve Yol Bakım Onarım Müdürlükleri'nde Ocak-Temmuz 2018 tarihleri arasında onaylanmış turne cetvellerinin gönderilmesi için TCDD'ye müzekkere yazısı yazılmasına karar verdi. Duruşma, 19 Temmuz'a ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2023-03-21 15:39:57



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