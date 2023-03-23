Tekirdağ'da marketten hırsızlık kamerada



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da girdiği marketten para, sigara ve ruhsatlı tabanca çalan B.D. (16), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin B.D. olduğunu belirledi. Bir miktar para, 400 paket sigara ve ruhsatlı tabanca çalarak iş yerine yaklaşık 60 bin liralık zarar veren B.D. ile kendisine gözcülük yapan R.Ö. (15) ve malzemelerinin satışına yardım eden E.D. (16), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D., çıkarıldığı hakimlikte tutuklanırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2023-03-23 12:32:08



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