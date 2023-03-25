Tekirdağ´da kaçak sigara imalathanesine çevrilen eve operasyon



Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde jandarmanın kaçak sigara üretilen bir evde yaptığı aramada 61 bin 200 makaron ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilçenin Bağlık Mahallesi´nde F.A.´nin evinde kaçak sigara imalatı yaparak piyasaya sürdüğünü belirledi. Bir bölümü kaçak sigara imalathanesine çevrilen evde yapılan aramada, 61 bin 200 adet dolu ve boş makaron, 100 gram kıyılmış tütün, 1 tam otomatik kompresör ile çalışan makaron doldurma makinesi, 1 kompresör ile piyasa değeri 220 bin TL olan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2023-03-25 10:33:21



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